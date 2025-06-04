ККИ Петербурга освободил 5 тыс. «квадратов» незаконно занятой недвижимости за два месяца
Освобождение незаконно занятой недвижимости общей площадью пять тысяч квадратных метров потребовало от комитета по контролю за имуществом (ККИ) Северной столицы два месяца напряженной работы. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».
Специалисты отметили, что на трех объектах жильцам пришлось выселяться в принудительном порядке. Работа велась сотрудниками ККИ совместно с представителями Центра повышения эффективности использования госимущества.
Им удалось вернуть государству незаконно используемые помещения в нескольких районах: Адмиралтейском, Василеостровском, Калининском, Красногвардейском, Кировском, Колпинском, Московском, Невском, Петродворцовом, Приморском, Фрунзенском и Центральном, добавила Neva.Today.