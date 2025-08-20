Китайский профессор Сяочунь высоко оценил меры поддержки семей в России

Специалисты из Китая положительно оценили российские методы стимулирования рождаемости, включая выплату материнского капитала. Об этом сообщил сайт « Республика Татарстан », ссылаясь на итоги III Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество».

Профессор Института исследований Пекинского университета Цзяо Сяочунь отметил, что Китай впервые системно подходит к задаче увеличения рождаемости и заинтересован в изучении успешных зарубежных практик. Он высоко оценил российскую государственную меру поддержки семей с детьми.

«У России и у Республики Татарстан есть чему поучиться — например, материнский капитал и другие формы субсидирования», — заявил эксперт.

Форум прошел 18–19 августа 2025 года в Казани и собрал более 200 представителей китайских организаций, добавила радиостанция Sputnik.