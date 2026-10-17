Китайский писатель Нин Ханъи рассказал о впечатлениях после посещения Москвы и Петербурга

Издательство «Азбука» привезло в Россию одного из ведущих китайских писателей XXI века Нин Ханъи. Автор детективов и триллеров встретился с поклонниками в Москве и Петербурге. В интервью «Петербургскому дневнику» писатель рассказал о своих впечатлениях от поездки.

В Москве он посетил Красную площадь, Кремль, ВДНХ и Воробьевы горы. В Петербурге, несмотря на ограниченное время, успел погулять по Невскому проспекту, увидел Исаакиевский собор и Дом книги.

«Вечерний Петербург произвел на меня особенное впечатление», — сказал он.

Сильнее всего в Петербурге писателя потряс Дом книги. Он отметил, что там испытал прилив вдохновения. Также Нин Ханъи попробовал классические русские блюда, среди которых особенно выделил борщ, говяжьи щечки и пирожки с мясом.