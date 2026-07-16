«КИОН Строки»: интерес россиян к книгам о музеях и искусстве вырос в два раза

В первой половине 2026 года интерес россиян к литературе о музеях и искусстве увеличился вдвое по сравнению с показателями 2025 года. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на исследование сервиса «КИОН Строки».

Самой востребованной книгой в этой категории стала работа Льва Данилкина «Палаццо Мадамы. Воображаемый музей Ирины Антоновой», посвященная многолетнему директору ГМИИ им. А. С. Пушкина.

Также высокой популярностью пользовались автобиография экс-главы Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой «Искусство как выбор. История моей жизни» и книга Ирины Антоновой «Диалоги об искусстве. Пятое измерение». Пятерку лидеров по теме музеологии дополнили издания «Шедевры Третьяковки. Личный взгляд», «Воспоминания. Траектория судьбы» и «От Боттичелли до Караваджо. 100 шедевров».