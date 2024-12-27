Киновидеообъединение «Крупный план» отреставрировало комедию «Ирония судьбы»

Первый канал покажет обновленную версию комедии «Ирония судьбы» 31 декабря 2024 года и 1 января 2025 года. Киновидеообъединение «Крупный план» отреставрировало картину с помощью цифровой обработки при поддержке режиссера Эльдара Рязанова. Об этом сообщила «Москва.ру» со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Специалисты провели детальное сканирование оригинала в разрешении 2K, тщательно обработали изображение и восстановили аудиодорожку. Колорист Алексей Лебешев отметил, что оригинальная версия фильма страдала от шумов в темных сценах из-за использования многокамерной техники и низкокачественной пленки.

Благодаря современным технологиям качество изображения и звука значительно улучшилось, придав фильму праздничный вид. Реставрационные работы продолжились после смерти Рязанова и завершились к 50-летнему юбилею фильма. Это позволило обогатить цветовую гамму, и фильм был выпущен на Blu-ray дисках.