Кинотеатры Петербурга заплатили штрафы за показ фильмов без прокатного удостоверения

Петербургские кинотеатры оштрафовали за показ фильмов без наличия прокатного удостоверения. Об этом сообщил «Петроград» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.
Компании ООО «Юбилей» и ООО «Сезар» получили штрафы в размере 50 тысяч рублей за демонстрацию второй части фильма «Дюна».
ООО «Норд Медиа» было вынесено предупреждение за показ фильма «Охотники за привидениями: леденящий ужас». Компания утверждала, что предоставляла услугу по показу компиляции кадров. Дело против ООО «Синема Мир» за показ мультфильма «Кунг-фу Панда 4» было прекращено, так как это считалось предсеансовым обслуживанием.