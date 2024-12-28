Кинолог Голубев: для собак особую опасность представляют пластиковые Деды Морозы и Снегурочки

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с РИА «Новости» напомнил, что новогодние декорации могут быть опасны для домашних животных.

Опасность для собак представляют пластиковые фигурки Деда Мороза, снеговика или Снегурочки, а также снежинки. Электрические гирлянды лучше размещать в местах, куда животное не сможет добраться.

Некоторые собаки склонны грызть все, что находится в зоне их видимости. Если питомец перегрызет включенную в сеть гирлянду, он может получить удар током, добавил therussiannews.ru.

Также стоит проявлять осторожность при использовании искусственного снега из баллончиков. В его составе могут присутствовать добавки, способные вызвать аллергию при контакте с кожей животного.