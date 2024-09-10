Кинологи рассказали, что собаку необходимо заранее адаптировать к городской среде

Жизнь в городе может стать настоящим стрессом для неподготовленной собаки. Хозяину очень важно заранее адаптировать питомца к городской среде, сообщил сайт «Петроград» со ссылкой на пресс-службу российской кинологической федерации.
Так, собака не должна бурно реагировать на других питомцев и кидаться на прохожих. Также городской питомец должен быть готов к разному шуму на улице, например, не впадать в панику после звуков автомобилей и криков детей.
Кроме того, собаке необходимо знать основные команды, в том числе запрещающие. Они пригодится во время прогулки в городе и обеспечат безопасность.
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