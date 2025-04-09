Кинолог Уражевский: в плане эмоций собаки положительно воспринимают свежий снег

Неожиданный апрельский снегопад удивил не только жителей России, но и их питомцев. Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский поделился с Life.ru своими наблюдениями на этот счет.

По словам эксперта, собаки обычно не испытывают такого же стресса, как люди, из-за внезапного снега. Для них это скорее возможность повеселиться и побегать. Однако реагенты, которыми посыпают дороги, могут навредить питомцам, разъедая их лапы.

Кинолог советует владельцам гладкошерстных и маленьких собак одевать своих питомцев, чтобы сохранить тепло во время длительных прогулок. Также он рекомендует обрабатывать подушечки лап специальными кремами или надевать собачьи ботиночки. Если на тротуаре много реагентов, лучше взять питомца на руки, если позволяет размер собаки.

Эмоционально собаки тоже положительно воспринимают свежий снег, поэтому Уражевский рекомендует проводить время с питомцами на улице, наслаждаясь природой.