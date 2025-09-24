Кинолог Уражевский указал на недостатки новых законопроектов о домашних животных

Эксперт международной категории, кинолог и ветеринарный доктор Владимир Уражевский выразил мнение, что законы о контроле за домашними животными должны быть тщательно продуманы и сбалансированы, иначе они принесут вред как животным, так и обществу. Об этом он сообщил в беседе с РИАМО .

«Крайности — всегда очень плохо отражаются на всех — не только на собаках, но и на людях», — отметил он.

По мнению Уражевского, единственной хорошей инициативой является запрет на выгул крупных собак людьми в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и детьми. Остальные предложенные законы он считает неудовлетворительными, написал «ФедералПресс».