Кинолог Уражевский указал на недостатки идеи с налогом на выгул собак

Президент Спортивно-кинологической ассоциации России Владимир Уражевский выразил сомнение в эффективности идеи с прогрессивным налогом на выгул собак. Об этом сообщил «Ридус» .

По мнению эксперта, такая мера не поможет сократить количество бродячих животных, а лишь отобьет у россиян желание забирать бесхозных собак из приютов.

«Много есть сердобольных людей, которые подбирают бездомных собак. Такая инициатива это прекратит», — объяснил специалист.

Уражевский назвал инициативу «абсурдом и глупостью». Он предложил сторонникам идеи «платить налог на себя за то, что они гуляют».