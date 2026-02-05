Кинолог Уражевский рассказал, что звуки радио помогут собаке легче пережить отсутствие хозяина

Чтобы собака спокойнее относилась к отсутствию хозяина, можно использовать несколько приемов. Об этом рассказал президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский в беседе с «Москвой 24» .

Многие собаки успокаиваются, если дома включено радио. Однако, по словам специалиста, такой подход может создать проблемы: питомец начнет подвывать и мешать соседям.

Также специалист отметил, что многие владельцы устанавливают дома камеры видеонаблюдения для общения с животным. Это позволяет вовремя остановить собаку, если она начнет грызть мебель.

Игрушки с кормом помогают занять животное на долгое время. Чтобы добраться до корма, собаке нужно выполнить какое-то действие, например нажать на рычаг.