Кинолог Уражевский рассказал, что ветеринары вводят в заблуждение, предлагая импортную вакцину для питомцев

В начале 2026 года средняя стоимость приема ветеринара и вакцинации животных выросла на треть. Прием врача в среднем стал стоить 857 рублей, а вакцинация — 2022 рубля. На фоне роста цен средний чек в клиниках достиг 3913 рублей, при этом число обращений сократилось на 1%. Ситуацию прокомментировал кинолог и ветеринарный врач Владимир Уражевский в разговоре с ИА НСН .

Специалист отметил, что многое зависит от того, какая вакцина используется — импортная или отечественная. По его словам, стоимость отечественной вакцины, например «Мультикан», выросла незначительно и остается доступной.

«Я рекомендую ставить отечественную вакцину. Но многие ветеринарные врачи вводят в заблуждение, предлагая импортную вакцину по завышенной цене, в том числе которая ввезена нелегально», — подчеркнул доктор.