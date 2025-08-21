Кинолог Уражевский рассказал, что специальные фильмы для собак полезны для тревожных пород

Специальные короткометражные фильмы для собак начнут транслироваться в онлайн-кинотеатре Okko. Как пояснил ИА НСН ветеринарный врач и кинолог Владимир Уражевский, такие фильмы помогают животным лучше адаптироваться и снижают тревожность при длительном пребывании в одиночестве.