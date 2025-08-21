Кинолог Уражевский рассказал, что специальные фильмы для собак полезны для тревожных пород

Специальные короткометражные фильмы для собак начнут транслироваться в онлайн-кинотеатре Okko. Как пояснил ИА НСН ветеринарный врач и кинолог Владимир Уражевский, такие фильмы помогают животным лучше адаптироваться и снижают тревожность при длительном пребывании в одиночестве.
Первый набор включает два фильма: спокойный вестерн «Шерстяной Томагавк» и динамичный приключенческий «Властелин овец».
Подобные видеоматериалы сняты с учетом специфики собачьего зрения и слуха, обеспечивая приятное восприятие животными звуков и картинки. Эксперт отметил пользу таких проектов особенно для молодых особей и нервных пород.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте