Мопсы зарекомендовали себя как идеальные домашние питомцы, обладающие дружелюбным характером и отлично подходящие семьям с детьми и пожилыми людьми. Эту точку зрения высказал президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский в интервью радиостанции «Говорит Москва» .

Уражевский подчеркнул, что собаки породы мопс отличаются низким уровнем агрессивности и прекрасно ладят с окружающими. Учитывая эти качества, он рекомендовал заводить мопса семьям с особыми нуждами, такими как маленькие дети или пожилые члены семьи, нуждающиеся в особом уходе, написал RT.

Доброжелательность и привязанность к хозяевам делают мопсов отличными друзьями и источниками положительных эмоций. Кинологи отмечают, что собака этой породы любит компанию хозяина и стремится радовать окружающих своим присутствием.

Совместно с этими характеристиками мопсы демонстрируют хорошие показатели здоровья и жизнерадостности, что создает дополнительную гармонию в отношениях с владельцем. Уважающий семейный уют и заботливый характер делает мопса прекрасным компаньоном, помогающим семье справиться с повседневной рутиной и дарящим радость каждому дню.