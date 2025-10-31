Кинолог Уражевский рассказал, что дрессировка поможет предотвратить отравление собаки на улице

Кинолог, ветеринарный врач Владимир Уражевский в беседе с ИА НСН рассказал о причинах массовых отравлений собак в Подмосковье и о том, как обезопасить своего питомца.

По словам специалиста, большинство отравлений происходит из-за того, что собаки подбирают что-то с земли или контактируют с опасными веществами.

«Если собака просто понюхает, от такого не погибнет. Дело в том, что для этого вещество должно быть в газообразном состоянии. Однозначно эти собаки что-то полизали, подобрали, съели», — пояснил эксперт.

Уражевский подчеркнул важность воспитания и дрессировки собак. Он отметил, что для того, чтобы обезопасить своего питомца, его нужно воспитывать и обучать командам. Кинолог призвал относиться к дрессировке собаки так же ответственно, как к воспитанию ребенка.