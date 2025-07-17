Кинолог Уражевский не поддержал идею обязательного психиатрического обследования владельцев собак

Профессиональный кинолог Владимир Уражевский в беседе с ИА НСН раскритиковал идею обязательного психиатрического обследования владельцев собак, назвав ее очередной бессмысленной инициативой.

Поводом для критики послужило предложение заслуженного юриста Ивана Соловьева, который ранее высказал мысль о введении обязательной консультации психиатра для желающих завести питомца агрессивной породы. Основанием для такого шага Соловьев называет участившиеся случаи нападения животных на людей.

Однако Уражевский настаивает, что само понятие «бойцовская порода» юридически некорректно. Российский закон «Об ответственном обращении с животными» определяет конкретные категории потенциально опасных пород, численность которых ограничивается десятью видами. Животные указанных пород обязаны носить намордник и поводок при посещении публичных пространств, однако это требование неприменимо к животным, находящимся на частной территории хозяина.