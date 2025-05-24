Кинолог Уражевский назвал джек-рассел-терьера одной из самых активных пород

Владимир Уражевский, президент Союза кинологических организаций России, рассказал в беседе с ИА НСН , какие собаки требуют особенно активных прогулок и постоянной физической нагрузки.

К наиболее активным породам специалист отнес бельгийскую овчарку малинуа, американского питбультерьера, японского хина, джек-рассел-терьера, бигля и сиба-ину.

По словам эксперта, таким питомцам требуется не менее 30 минут прогулок утром, а также от полутора до двух часов — вечером. Отличным вариантом кинолог назвал активность на специальной площадке, где собака сможет взаимодействовать с различными снарядами, добавил RT.