Кинолог Уражевский назвал джек-рассел-терьера одной из самых активных пород

Владимир Уражевский, президент Союза кинологических организаций России, рассказал в беседе с ИА НСН, какие собаки требуют особенно активных прогулок и постоянной физической нагрузки.
К наиболее активным породам специалист отнес бельгийскую овчарку малинуа, американского питбультерьера, японского хина, джек-рассел-терьера, бигля и сиба-ину.
По словам эксперта, таким питомцам требуется не менее 30 минут прогулок утром, а также от полутора до двух часов — вечером. Отличным вариантом кинолог назвал активность на специальной площадке, где собака сможет взаимодействовать с различными снарядами, добавил RT.
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