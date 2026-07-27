Кинолог Тимофеева объяснила, как ребенку спастись от собаки
Кинолог Анна Тимофеева сообщила, что при нападении собаки ребенку нельзя убегать: лучше забраться на возвышенность, спрятаться в узком месте или замереть, передает NEWS.ru.
Тимофеева рассказала, что при нападении собаки ребенку не стоит убегать. По ее словам, это усиливает хищнический инстинкт животного.
Если рядом есть возможность укрыться, эксперт посоветовала забраться на возвышенность или спрятаться в узком месте. Если бежать некуда, нужно замереть, сложить руки на груди, прикрыть шею, встать боком и закрыть глаза.
Тимофеева также не рекомендовала кричать, махать руками и пытаться отбиваться. Если ребенок упал, ему следует свернуться клубком, закрыть руками голову и шею и максимально напрячь мышцы. Эксперт пояснила, что в такой ситуации собака может потерять интерес и уйти.
По словам кинолога, перед нападением собака всегда подает сигналы, но люди часто их не замечают. Она добавила, что детей нужно с раннего возраста учить не подходить к незнакомым собакам, не тревожить их во время еды или сна и не гладить без разрешения хозяина.