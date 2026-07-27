Кинолог Тимофеева объяснила, как ребенку спастись от собаки

Кинолог Анна Тимофеева сообщила, что при нападении собаки ребенку нельзя убегать: лучше забраться на возвышенность, спрятаться в узком месте или замереть, передает NEWS.ru .

Тимофеева рассказала, что при нападении собаки ребенку не стоит убегать. По ее словам, это усиливает хищнический инстинкт животного.

Если рядом есть возможность укрыться, эксперт посоветовала забраться на возвышенность или спрятаться в узком месте. Если бежать некуда, нужно замереть, сложить руки на груди, прикрыть шею, встать боком и закрыть глаза.

Тимофеева также не рекомендовала кричать, махать руками и пытаться отбиваться. Если ребенок упал, ему следует свернуться клубком, закрыть руками голову и шею и максимально напрячь мышцы. Эксперт пояснила, что в такой ситуации собака может потерять интерес и уйти.

По словам кинолога, перед нападением собака всегда подает сигналы, но люди часто их не замечают. Она добавила, что детей нужно с раннего возраста учить не подходить к незнакомым собакам, не тревожить их во время еды или сна и не гладить без разрешения хозяина.