Кинолог Спиви назвал грейхаундов удачной породой для новичков

Австралийский кинолог Адам Спиви поделился мнением о породах собак, которые лучше всего подходят для начинающих владельцев. Об этом сообщил therussiannews.ru со ссылкой на публикацию в Nine Honey .

По словам эксперта, грейхаунды, являясь одной из наиболее простых в дрессировке пород, занимают первое место в списке. Однако специалист предупредил, что таким питомцам необходимо много свежего воздуха и физических нагрузок.

Мопсы, по мнению Спиви, также считаются хорошим выбором для новичков.

«Хотя у мопсов бывают проблемы со здоровьем, это одни из самых дружелюбных собак на планете», — заявил кинолог.

Кроме того, он посоветовал обратить внимание на золотистых ретриверов. Эти животные отличаются дружелюбием, умом и любовью к прогулкам.