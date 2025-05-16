Кинолог Спиви назвал грейхаундов удачной породой для новичков
Австралийский кинолог Адам Спиви поделился мнением о породах собак, которые лучше всего подходят для начинающих владельцев. Об этом сообщил therussiannews.ru со ссылкой на публикацию в Nine Honey.
По словам эксперта, грейхаунды, являясь одной из наиболее простых в дрессировке пород, занимают первое место в списке. Однако специалист предупредил, что таким питомцам необходимо много свежего воздуха и физических нагрузок.
Мопсы, по мнению Спиви, также считаются хорошим выбором для новичков.
«Хотя у мопсов бывают проблемы со здоровьем, это одни из самых дружелюбных собак на планете», — заявил кинолог.
Кроме того, он посоветовал обратить внимание на золотистых ретриверов. Эти животные отличаются дружелюбием, умом и любовью к прогулкам.