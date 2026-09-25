Кинолог Шкиндер-Шимолюк призвала не дарить собак подросткам младше 16 лет

Подросткам младше 16 лет не стоит дарить собак, так как чувство ответственности в этом возрасте еще не сформировано. Об этом «Крым 24» сообщила кинолог-инструктор Татьяна Шкиндер-Шимолюк.

По ее словам, профессионал не станет дрессировать животное, если в процессе не участвует взрослый — родитель. В такой ситуации работа с питомцем невозможна.

Специалист также отметила статистику: по частоте укусов мелкие собаки часто опережают крупных. Кинолог подчеркнула, что готова работать со всеми животными, независимо от их размера.