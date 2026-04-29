Кинолог Рытикова раскритиковала идею с маркировкой домашних животных

В Государственную думу РФ внесли законопроект, предусматривающий обязательную маркировку домашних животных и их включение в единый государственный реестр. Поможет ли инициатива решить проблему бродячих питомцев, рассказала кинолог Людмила Рытикова в интервью «Ридусу» .

По мнению специалиста, авторы инициативы не смогут достичь заявленной цели.

«Бродячие животные — это не совокупность выброшенных собак, а устойчивые популяции, которые самостоятельно воспроизводятся в условиях окружающей среды», — напомнила эксперт.

Она также подчеркнула, что распространенное мнение о влиянии брошенных домашних животных на численность бродячих — это циничный миф.