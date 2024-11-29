Кинолог Малиновский: собаку, которая потеряла хозяина, нужно окружить вниманием и заботой

Собаку, которая потеряла хозяина, нужно всячески окружить вниманием и заботой. Таким советом с радио «Говорит Москва» поделился кинолог Александр Малиновский.

Животное, пережив утрату, сможет адаптироваться к новому месту спустя некоторое время, тогда она и заживет полноценной жизнью.

«Если есть какие-то люди, которые об этой собаке заботятся, и они хотят ей помочь, то просто нужно окружить ее вниманием и заботой», — процитировал RT специалиста.

Малиновский пояснил, что в плане адаптации у собак все намного проще, чем у людей.