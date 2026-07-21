Кинолог Круговцова рассказала, что при выборе питомца для городской квартиры стоит обратить внимание на пуделей

При выборе питомца для городской квартиры будущие хозяева часто обращают внимание на размер собаки, ее склонность к линьке, наличие запаха, активность и способность к обучению. Кинолог из Челябинска Ирина Круговцова рассказала URA.RU , какие породы лучше всего подходят для проживания в компактных квартирах.

Одной из подходящих пород являются пудели. Они практически не линяют при должном уходе и хорошо переносят стрижки. Пудели быстро обучаются, могут подстроиться под ритм жизни хозяев и хорошо переносят одиночество.

Также можно рассмотреть цвергшнауцеров и миттельшнауцеров. При регулярной стрижке у них практически отсутствует линька. Эти питомцы обладают покладистым характером и достаточной самостоятельностью, чтобы хорошо переносить разлуку.

Еще одной породой, подходящей для квартир, являются папильоны. Они компактного размера и очень сообразительные. Папильоны прекрасно ладят с детьми и к посторонним относятся лояльно.

Эксперт отмечает, что все собаки, независимо от породы и размера, нуждаются в регулярном выгуле и адекватных физических и умственных нагрузках. Также важно помнить, что собака — это хищник, для которого в норме регулярное чувство голода и питание от случая к случаю. Поэтому кормление должно быть по режиму, а в постоянном доступе должна быть только вода.