Кинолог Круговцева рассказала, что чихуахуа легко приспосабливаются к жизни в квартире и не нуждаются в долгих прогулках

Многие мечтают завести собаку, но плотный рабочий график и усталость часто становятся препятствиями. Однако есть породы, которые не требуют длительных прогулок и могут обойтись короткими выгулами или приучением к лотку, пишет URA.RU .

Чихуахуа легко приспосабливаются к жизни в квартире и не нуждаются в долгих прогулках. Многие владельцы успешно приучают их к туалету дома — на пеленку или в лоток. Однако они сильно привязываются к хозяину, и длительное одиночество может стать для них проблемой.

Мопсы спокойны и предпочитают сопровождать хозяина по дому. Они не нуждаются в интенсивных физических нагрузках. Из-за особенностей строения морды мопсы плохо переносят экстремальные температуры и длительные прогулки. В неблагоприятных погодных условиях можно обойтись без выгула, используя лоток.

Ши-тцу — декоративные собаки с длинной шерстью, которые не требуют продолжительных прогулок. Им достаточно неспешного получасового променада. В случае неблагоприятной погоды прогулку можно пропустить. Ши-тцу сильно привязываются к людям, и длительное одиночество может вызвать у них стресс.

Французским бульдогам достаточно короткого утреннего выгула. Они отличаются спокойствием и не слишком активны. Прогулка для них — возможность размяться, а не жизненная необходимость. Из-за склонности быстро уставать, особенно в жаркую погоду, им достаточно короткой утренней прогулки.

Как отметила кинолог из Челябинска Ирина Круговцева, несмотря на то, что перечисленные породы не требуют длительных прогулок, полностью исключать выгул не рекомендуется. Собаке необходимы умеренная физическая активность, возможность знакомиться с окружающим миром и общаться с сородичами. Несколько коротких прогулок в неделю будут полезны для питомца.