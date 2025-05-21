Кинолог Костромин призвал осознанно подходить к выбору питомца
Андрей Костромин, председатель Московской областной спортивно-кинологической организации, поделился рекомендациями по выбору собаки в интервью «Радио 1».
Специалист призвал осознанно подходить к данному вопросу, обдумывая роль и необходимость собаки в своей жизни.
«Я собаку завожу не на один год, а примерно на 15 лет. Поэтому я должен понимать, чем буду эти 15 лет с ней заниматься, для чего она мне нужна», — пояснил эксперт.
По его словам, одна из основных ошибок будущих владельцев — покупка щенка на эмоциях. Некоторые решаются на приобретение животного после просмотра симпатичной фотографии в интернете, добавил «Сiбдепо».