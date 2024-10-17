Кинолог Карапетьянц: социализация собаки заключается в регулярных тренировках и поощрении спокойного поведения

Россия занимает четвертое место в мире по численности собак — свыше 25,5 миллиона. Для того чтобы прогулки стали приятным занятием и для питомца, и для хозяина, важно социализировать четвероного друга с щенячьего возраста, рассказал президент РОО «Кинология — ХХI век» Константин Карапетьянц в беседе с Life.
По его словам, как только щенок появился в вашем доме, можно начинать его тренировать. Делать это лучше постепенно, но регулярно. Во время занятий нужно обязательно подкреплять положительное поведение.
После завершения вакцинации питомца можно начинать знакомить с другими собаками. Эти правила помогут в дальнейшем избежать конфликтных ситуаци во время прогулок, подчеркнул кинолог.
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