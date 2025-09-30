Кинолог Карапетянц рассказал, что москвичи стали активнее брать беспородных собак из приютов

Проблема бездомных собак в Москве практически решена благодаря строительству приютов и пунктов временной передержки, а также готовности горожан забирать животных. Об этом рассказал директор школы профессиональной дрессировки «Кинологический центр Сокольники», президент РОО «Кинология XXI век» Константин Карапетянц в эфире радиостанции «Говорит Москва» .

Специалист отметил, что многие жители столицы не боятся непредсказуемости беспородных питомцев.

«Москвичи относятся к беспородным собакам очень хорошо, на мой взгляд. Это люди, которые совершают определенный подвиг, если забирают собаку из приюта. Если мы говорим о породной собаке и знаем качества, которыми может эта собака обладать, то беспородная собака — это такой кот в мешке, причем большой кот и в большом мешке. Что там будет и что появится в процессе взаимодействия с этой собакой, какие поведенческие особенности она проявит, это все очень сложно», — подчеркнул кинолог.

Тем не менее, жители столицы все чаще берут из приютов собак, чтобы заботиться о них и дарить им свою любовь, заключил Карапетянц.