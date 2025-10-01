Кинолог Карапетянц отметил недостаток инфраструктуры для собак в центре Москве

В Москве растет число зеленых зон для выгула домашних животных. Однако в центре города по-прежнему трудно содержать питомцев. Об этом рассказал президент РОО «Кинология XXI век», директор школы профессиональной дрессировки «Кинологический центр Сокольники» Константин Карапетянц в эфире радиостанции «Говорит Москва» .

«Представьте себе, человек живет в центре. Там есть бульвары, конечно, сейчас старается Москва сделать зеленые пятна по всему городу. Но собаке нужна прогулка, хорошая прогулка, собаке нужно движение, собаке нужен простор», — отметил кинолог.

Карапетянц подчеркнул, что, несмотря на усилия, предпринимаемые городом, для комфортной жизни собаки необходимо больше пространства и возможности для общения с другими животными.