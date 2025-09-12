Кинолог Карапетьянц назвал напряженные уши и вытянутый хвост у собаки признаками агрессии

Кинолог Константин Карапетьянц в беседе с « Москвой 24 » рассказал, как собаки выражают свои чувства.

По мнению эксперта, питомцы могут подавать около 60 сигналов — от выражения страха до радости.

«Поджатый хвост, сжатое тело, опущенная голова и взъерошенная шерсть — все это признаки того, что животное испытывает страх», — пояснил специалист.

Он также отметил, что агрессия проявляется через оскал, напряженные уши, вытянутый и подрагивающий хвост. Такое поведение — предупреждение о том, что собака готова защищать себя и территорию.

Лай тоже является важным инструментом выражения чувств. Если он звонкий и безудержный, значит, животное радуется или с нетерпением чего-то ждет, добавил MK.Ru.