Кинолог Горбенко напомнила о важности утепления питомцев на прогулках в мороз

С наступлением зимы владельцы собак пересматривают график выгула и методы ухода за своими питомцами. Кинолог Дарья Горбенко дала рекомендации по защите собак в зимний период, сообщил « Вечерний Санкт-Петербург ».

По словам эксперта, мелкие и коротколапые, борзые и легавые породы, животные без шерсти нуждаются в специальной одежде для зимних прогулок. Кроме того, особое внимание следует уделять беременным и кормящим собакам, а также пожилым питомцам, даже если у них густая шерсть.

При выборе одежды специалист рекомендовала обращать внимание на удобство и свободу движений. Еще один важный момент — наличие светоотражающих элементов. Горбенко напомнила о необходимости защиты лап от реагентов, добавил «Петроград».