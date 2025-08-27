Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал РИАМО , что собаки испытывают к хозяевам сложное чувство привязанности, которое не сводится только к получению еды или внимания.

Как пояснил эксперт, любовь собаки к человеку формировалась на протяжении веков в процессе одомашнивания.

«Сегодня ответственный хозяин для собаки — центр ее вселенной, гарант безопасности, пропитания, а еще источник положительных эмоций», — отметил специалист.

По его словам, современные люди воспринимают питомцев как полноправных членов семьи. Общение с домашними животными способствует выработке гормона счастья, снижает уровень стресса и тревоги, добавил aif.ru.