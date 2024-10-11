Кинолог Голубев заявил, что чрезмерная забота вредит собакам

Люди могут случайно навредить психике своих животных, если будут слишком защищать их от больших собак, что может сделать питомца тревожным и агрессивным. Об этом РИАМО рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Он подчеркнул, что чрезмерная антропоморфизация собак приводит к зависимости и проблемному поведению. Хозяева должны уделять внимание социализации и воспитанию своих питомцев, обеспечивая им активные прогулки, позволяя исследовать окружающий мир.

Но прогулки в колясках могут влиять на здоровье животных, так как им необходимо движение. Голубев также отметил, что собаки не понимают, за что их ругают, и чтобы они осознали неправильное поведение, необходимо выражать недовольство в момент действия, а не спустя время, добавил «Петербургский дневник».