Кинолог Владимир Голубев рассказал, в каких случаях хозяину собаки стоит незамедлительно обратиться к ветеринару. Об этом сообщило РИАМО .

По словам эксперта, ярким признаком того, что питомцу необходима медицинская помощь, являются потеря аппетита, резкое изменение поведения, отсутствие стула, тревожность или сильная вялость.

Внезапное изменение характера животного, например при смене спокойствия на агрессию, также может служить индикатором болезни. Собаку нужно показать специалисту, если она отказывается от прогулок, игр и общения, а также начинает грызть неподходящие предметы, добавил сайт KP.RU.