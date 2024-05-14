Кинолог Голубев: цветение растений и раскаленный асфальт могут стать причиной плохого самочувствия собак | 360°

14 мая 2024, 14:44
Кинолог Голубев: цветение растений и раскаленный асфальт могут стать причиной плохого самочувствия собак
Цветение растений, раскаленный асфальт и сквозняки могут стать причиной плохого самочувствия собак в теплое время года. Об этом «Радио 1» сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Эксперт отметил, что другими причинами ухудшения здоровья питомцев могут стать укусы насекомых и тепловой удар во время прогулок. Хозяину следует обратить внимание на одышку собаки и его апатичное поведение, написал «Петербургский дневник».
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Кинолог также призвал аккуратно обращаться с кондиционерами в летнее время года и беречь собак от сквозняков.
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