Кинолог Голубев: цветение растений и раскаленный асфальт могут стать причиной плохого самочувствия собак | 360°

Общество 14 мая 2024, 14:44 Кинолог Голубев: цветение растений и раскаленный асфальт могут стать причиной плохого самочувствия собак

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Цветение растений, раскаленный асфальт и сквозняки могут стать причиной плохого самочувствия собак в теплое время года. Об этом «Радио 1» сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Эксперт отметил, что другими причинами ухудшения здоровья питомцев могут стать укусы насекомых и тепловой удар во время прогулок. Хозяину следует обратить внимание на одышку собаки и его апатичное поведение, написал «Петербургский дневник».

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Кинолог также призвал аккуратно обращаться с кондиционерами в летнее время года и беречь собак от сквозняков.