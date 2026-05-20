Кинолог Голубев сообщил о способности собак выявлять рак и диабет у людей

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал в беседе с RT , что собак можно считать живыми сканерами болезней из-за их уникального обоняния, которое значительно превосходит человеческое.

По словам эксперта, существуют специально обученные собаки-помощники для людей с диабетом. Они способны заранее предупреждать хозяев о колебаниях уровня сахара в крови.

«Также сегодня питомцы успешно работают с онкологическими заболеваниями. Собаки способны улавливать специфические органические соединения, которые выделяют злокачественные опухоли», — отметил кинолог.

Голубев добавил, что животные могут обнаружить эпилепсию, инфекционные заболевания и панические расстройства.