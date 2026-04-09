Кинолог Голубев сообщил, что неуправляемое поведение у собак весной связано с изменением гормонального фона

Владельцы собак часто замечают, что весной их питомцы становятся неуправляемыми: не слушаются команд и стремятся вырваться с поводка. По словам кинолога Владимира Голубева, такое поведение связано с изменением гормонального фона у животных. Об этом написало РИАМО .

«Весной часто меняется гормональный фон собак, а окружающая среда становится настоящим информационным взрывом. Это заставляет питомцев игнорировать даже самые знакомые команды», — объяснил специалист.

Кинолог подчеркнул, что в этот период важно обеспечить собаке достаточную физическую и умственную нагрузку. Когда питомец устает, у него не остается сил на непослушание. Кроме того, не стоит наказывать животное, лучше использовать положительное подкрепление, например, угощения за выполнение команд, написал KP.RU.