Кинолог Голубев: собаки-поводыри меняют жизнь человека в лучшую сторону | 360°

Общество 24 апреля 2024, 15:45 Кинолог Голубев: собаки-поводыри меняют жизнь человека в лучшую сторону

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с изданием РИАМО рассказал об особенностях работы собак-поводырей. По его словам, таких питомцев нельзя назвать обычными компаньонами, они способны менять жизнь человека в лучшую сторону.

Для того, чтобы стать поводырем, щенки проходят тщательный отбор, а затем специальное обучение в учебно-кинологическом центре. Процесс длится около полутора лет, написал RT.

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Собаку учат водить слепого человека по заранее изученному маршруту. Таким образом питомцы знают каждую дорогу своего хозяина наизусть.