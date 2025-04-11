Кинолог Голубев: собаки могут страдать депрессией, которая проявляется в отказе от прогулок

Кинолог Владимир Голубев объяснил в разговоре с РИАМО , почему собаки могут отказываться от прогулок. По его словам, это может быть связано с болезнью или стрессом питомца.

«Обычно есть две причины отказа собаки от прогулки: физиологическая и психологическая», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что собаки, как и люди, могут страдать депрессией, которая проявляется в отказе от еды и прогулок, написал сайт kp.ru.

Если питомец здоров, но все равно отказывается от прогулок, причиной может быть неудобная амуниция. Если собака ходит неестественно или пытается снять ошейник или намордник, стоит подобрать другие модели. Также нужно обращать внимание на шум на улице. Чтобы избежать испуга питомца, стоит выбрать более безопасный и спокойный маршрут для прогулок.