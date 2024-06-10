Кинолог Голубев: щенков на карантине не стоит выводить на прогулку

Когда у собаки нет всех необходимых прививок, ее не стоит выводить не прогулку. Это в большей степени касается маленьких щенков на карантине, сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, у щенков слабо развит иммунитет, без прививок им запрещено гулять самостоятельно. Однако разрешается выносить питомца на улицу для короткой прогулки на руках, чтобы познакомить его с окружающим миром.

Кроме того, хозяин может отменить полноценную прогулку в сильную жару или аномальные морозы. В других ситуациях пренебрегать прогулкой без уважительной причины не нужно — это лишает собаку социализации, отметил Голубев.

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