Кинолог Голубев: щенков на карантине не стоит выводить на прогулку

Когда у собаки нет всех необходимых прививок, ее не стоит выводить не прогулку. Это в большей степени касается маленьких щенков на карантине, сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, у щенков слабо развит иммунитет, без прививок им запрещено гулять самостоятельно. Однако разрешается выносить питомца на улицу для короткой прогулки на руках, чтобы познакомить его с окружающим миром.

Кроме того, хозяин может отменить полноценную прогулку в сильную жару или аномальные морозы. В других ситуациях пренебрегать прогулкой без уважительной причины не нужно — это лишает собаку социализации, отметил Голубев.