Кинолог Голубев: с щенками нужно гулять 4–6 раз в день

Многие люди заводят маленьких щенков и даже не представляют, какие их ждут трудности. Так, первое время с малышами нужно будет гулять примерно четыре-шесть раз в день, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Известиями».
По словам эксперта, также щенкам требуется более частое кормление, чем взрослой собаке. Хозяевам нужно заранее позаботиться о том, чтобы малыша кто-то кормил не менее пяти раз в день.
Кроме того, очень важно вовремя социализировать щенка. Для этого следует уделять большое количество времени прогулкам, дрессировкам, обучению командам и знакомству с окружающим миром, отметил Голубев.
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