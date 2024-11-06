Кинолог Голубев: резкий громкий звук может причинить дискомфорт собаке

Все собаки по-разному реагируют на резкие звуки. Некоторым питомцам шум способен причинить дискомфорт. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с РИАМО.
Эксперт призвал защищать таких собак от воздействия резких звуков. В частности, речь идет о животных, имеющих проблемы со слуховым аппаратом.
По словам специалиста, в ответ на раздражитель питомец может попытаться спрятаться, сорваться и убежать или просто начать нервничать. В такие моменты у четвероногого друга учащаются пульс и дыхание, а также расходуется много кислорода и энергии. Зачастую внешне данные признаки не проявляются.
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