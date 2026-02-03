Кинолог Голубев рекомендовал не использовать при дрессировке собаки команду «Фас»

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев предупредил в беседе с «Известиями» , что неправильное обучение командам может негативно сказаться на психике собаки и создать опасность для окружающих.

По словам эксперта, дрессировку необходимо строить на прочной коммуникации между питомцем и человеком. Каждый навык должен приносить конкретную пользу, не оказывая негативного влияния на качество жизни животного.

Голубев подчеркнул, что команда «Фас» является одной из самых опасных и ненужных в быту. Воспитание питомца для защитных функций требует серьезной ответственности, и любителям не следует изучать эту команду самостоятельно.