Кинолог Голубев: разгрузочные дни нужны только при проблемах со здоровьем собаки

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с изданием РИАМО рассказал, в каких случаях собаке нужны разгрузочные дни.

По словам эксперта, хозяевам питомцев не стоит переносить человеческие пищевые привычки на животных. Разгрузочные дни можно внедрять лишь по показаниям ветеринарного врача при каких-либо сбоях в организме животного. Если собака не испытывает расстройств пищевого поведения и имеет сбалансированный рацион, то в разгрузочных днях она не нуждается.

Голубев добавил, что самовольными разгрузочными днями можно принести организму собаки больше вреда, чем пользы.

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