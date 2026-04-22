Кинолог Голубев рассказал об опасности открытых окон для собак

Кинолог Владимир Голубев рассказал РИАМО о рисках, связанных с открытыми окнами в квартирах, где живут собаки.

По его словам, даже москитная сетка не способна защитить животное от падения.

«Когда пес упирается в нее лапами или бросается на пролетающую птицу, сетка вылетает», — пояснил специалист.

Голубев рекомендовал устанавливать в квартирах с животными металлическую сетку, которая крепится на шурупах к раме окна. Также полезны оконные ограничители, которые не позволяют широко открывать створку, добавил сайт KP.RU.