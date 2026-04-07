Кинолог Голубев рассказал, что у собак могут проявляться симптомы аллергии

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал RT , что у собак могут проявляться симптомы аллергии, которые во многом похожи на человеческие.

По словам эксперта, хозяин может заподозрить аллергию у своего питомца по определенным признакам. Самый частый из них — кожный зуд.

«Самый частый признак — кожный зуд. Собака может вычесываться до крови и залысин, покусывать себя, тереться о ковер. Зуд сопровождается шелушением, покраснением, сыпью», — отметил Голубев.

Реже встречаются респираторные симптомы, но они тоже не исключены, особенно при аллергии на пыльцу, пыль или дым. В таких случаях у собаки могут наблюдаться слезотечение, прозрачные выделения из носа и чихание.

Если симптомы появляются в одно и то же время каждый год, это может указывать на аллергию на цветение. Однако аллергия также может быть пищевой или контактной, и в таких случаях требуется пересмотр рациона, назначение диеты или смена средств для ухода за питомцем.

Если аллерген известен, важно устранить контакт с ним.

«Обязательно смывать грязь после каждой прогулки, а также протирать собаку специальной влажной салфеткой, чтобы убрать лишнюю пыль. Чаще делать влажную уборку. Также как вспомогательная мера эффективен очиститель воздуха», — добавил эксперт.

Подбором средств и лечением питомца должен заниматься ветеринарный врач.