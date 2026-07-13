Кинолог Голубев рассказал, что собак нельзя брать на пляжи, оборудованные для людей

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев напомнил о правилах посещения пляжей с питомцами. За их несоблюдение хозяевам может грозить ответственность, сообщило РИАМО .

По словам эксперта, мест, подходящих для безопасного отдыха с собаками, не так много. Хотя природный водоем и привлекает, иногда надежнее ограничиться надувным бассейном на загородном участке.

По правилам, питомцы не могут находиться на пляжах, оборудованных для людей, за исключением собак-поводырей. Лучше выбрать специальный пляж для собак, хотя таких мест немного.

Перед выходом на воду важно тщательно изучить берег. Даже если собака уверенно держится на воде, ей все равно необходим спасательный жилет с ручкой на спине. Не позволяйте питомцу пить воду из водоема — это может быть опасно, добавил сайт KP.RU.