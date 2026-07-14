Кинолог Голубев рассказал, что ревности у собак к хозяевам не существует в привычном виде

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев объяснил «Снобу» , что проявления, которые владельцы собак принимают за ревность, на самом деле ею не являются.

По словам эксперта, люди склонны приписывать собакам свои эмоции и часто считают, что питомцы ревнуют их. Однако в научном смысле такая «ревность» собакам недоступна, потому что это сложный комплекс моральных и социальных переживаний, который не присущ животным.

Тем не менее исследования подтверждают существование примитивной формы состояния, похожего на ревность. Ученые из Калифорнийского университета выяснили, что собаки реагируют на взаимодействие владельца с другой собакой, даже если она игрушечная и выглядит достаточно реалистично. При этом интерес хозяина к неодушевленным предметам подобных эмоций не вызывает. Исследователи считают, что такая реакция сформировалась эволюционно как способ защиты от посторонних.

Кинолог дал несколько советов, как избежать конфликтов между собаками и их хозяевами. Он рекомендует правильно знакомить собак, делать это на нейтральной территории и поощрять спокойное поведение. В первые дни новым питомцам лучше организовать отдельные места для сна и кормления, а время общения увеличивать постепенно. Важно уделять внимание каждой собаке по отдельности и выстраивать понятные для животных правила.