Кинолог Голубев рассказал, что ревности у собак к хозяевам не существует в привычном виде
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев объяснил «Снобу», что проявления, которые владельцы собак принимают за ревность, на самом деле ею не являются.
По словам эксперта, люди склонны приписывать собакам свои эмоции и часто считают, что питомцы ревнуют их. Однако в научном смысле такая «ревность» собакам недоступна, потому что это сложный комплекс моральных и социальных переживаний, который не присущ животным.
Тем не менее исследования подтверждают существование примитивной формы состояния, похожего на ревность. Ученые из Калифорнийского университета выяснили, что собаки реагируют на взаимодействие владельца с другой собакой, даже если она игрушечная и выглядит достаточно реалистично. При этом интерес хозяина к неодушевленным предметам подобных эмоций не вызывает. Исследователи считают, что такая реакция сформировалась эволюционно как способ защиты от посторонних.
Кинолог дал несколько советов, как избежать конфликтов между собаками и их хозяевами. Он рекомендует правильно знакомить собак, делать это на нейтральной территории и поощрять спокойное поведение. В первые дни новым питомцам лучше организовать отдельные места для сна и кормления, а время общения увеличивать постепенно. Важно уделять внимание каждой собаке по отдельности и выстраивать понятные для животных правила.