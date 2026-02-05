Кинолог Голубев рассказал, что массаж собакам следует проводить через два часа после еды

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал РИАМО о правилах массажа для собак. По его словам, важно проводить процедуру на ровной поверхности и начинать с легких поглаживаний, чтобы питомец привык к прикосновениям.

Голубев подчеркнул, что массаж не заменяет основное лечение, которое должен назначать ветеринар. Однако он может помочь снять мышечное напряжение, улучшить кровообращение и укрепить связь между человеком и питомцем, написал NEWS.ru.

Кинолог добавил, что массаж следует проводить через два часа после еды, когда собака находится в расслабленном состоянии и доверяет хозяину.