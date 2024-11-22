Кинолог Голубев рассказал, что игры с лазерной указкой вредят нервной системе животных

Игры с лазерной указкой оказывают негативное воздействие на нервную систему животных. Это связано с тем, что питомец никогда не сможет поймать желаемый объект, отчего будет испытывать сильное возбуждение и недовольство, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в интервью РИАМО .

Он отметил, что собака или кошка могут застрять в такой игре, постоянно ожидая появления светящегося луча. Слова специалиста приводит kp.ru.

Также не рекомендуется развлекать домашних питомцев играми в перетягивание предметов. Специальные канаты или мячи приводят животное в состояние повышенной активности, а также могут вызывать агрессию, заключил Голубев.